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Bursa'da tarihi fırınlarda saatlerce simit kuyruğu

Bursa’da pazar günlerinin vazgeçilmez adresi Abdal Meydanı’nda simit almak isteyen vatandaşlar saatlerce kuyruk bekliyor.

Bursa'da pazar günlerinin vazgeçilmez adresi Abdal Meydanı'nda simit almak isteyen vatandaşlar saatlerce kuyruk bekliyor.


Tarihi simit ve tahinli pide fırınlarının bulunduğu Abdal Meydanı, pazar günleri aşırı kalabalığa ev sahipliği yapıyor. Pazar günlerini burada simit, tahinli pide ve çay içerek geçirmek isteyenler aşırı kalabalık oluşturuyor. Fırınlarda simit 1 lira 50 kuruş, tahinli pide ise 3 liradan satılıyor. Simit ve tahinli pidelerini alan vatandaşlar, saatlerce beklemelerinin ardından kahvaltılarını yapmak üzere evlerinin yolunu tutuyor.


Pazar gününün vazgeçilmez kahvaltısı simit ve tahinli pide almak için uzun süre kuyrukta beklediklerini ifade eden vatandaşlar, "Burada tarihi simit fırınları var, biz de her pazar günü buraya gelerek simit ve tahinli pidemizi alıp kahvaltımızı yapıyoruz. Bu bizim için bir gelenek" dediler.

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