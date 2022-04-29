Bursa'da tarihi hamam kütüphane oldu

Bursa'da kitap okuma alışkanlığının artması için birbirinden farklı etkinliklere imza atan Büyükşehir Belediyesi, Mudanya ilçesindeki yaklaşık 400 yıllık Hasan Bey Hamamı'nı da kütüphaneye dönüştürdü.

27 bin kitaplık dijital kütüphanenin halka açılması, açık hava kütüphanelerinin kurulması, kütüphaneden kitap alanlara ücretsiz toplu taşıma bileti verilmesi ve Kitap Eczanesi gibi projelerle kitap okuma alışkanlığının artırılmasını hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi diğer taraftan Bursa'ya yeni kütüphaneler kazandırmaya da devam ediyor. Mudanya ilçesinde 1653 yılında yaptırılan ve kaderine terk edilmiş haldeyken 2014 yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen tarihi Hasan Bey Hamamı kütüphaneye dönüştürüldü. Restorasyonun ardından bir süre kültür merkezi olarak hizmet veren tarihi hamam, ilçedeki kaymakamlığa bağlı mevcut kütüphanenin ihtiyacı karşılamaması ve gelen talepler üzerine kütüphane olarak hizmet vermeye başladı.

İki ayrı okuma salonunda toplam 50 kişilik oturma kapasitesine sahip kütüphane, Mudanyalı gençlerden yoğun ilgi görüyor. Açılışının ardından 1,5 ayda 2 bin kişi tarafından ziyaret edilen kütüphane, Türk ve dünya klasiklerinin de yer aldığı 2000 adet güncel kitaptan oluşan koleksiyonu ile ilçe gençlerinin en önemli buluşma noktası haline geldi.