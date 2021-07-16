Bursa'da tarım, hayvancılık ve çevre tek çatı altında

Bursa'da kırsal kalkınmanın sağlanması hedefiyle bugüne kadar örnek projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden TARIM A.Ş., bundan sonra yeşil alanlarının bakımı, temizliği, sulaması ve peyzaj düzenleme faaliyetlerini de yürütecek.

Bursa'da çiftçilere yüksek verimli hayvan ırklarının temini, kaliteli fide, fidan ve tohumluk dağıtımı ve ekipman destekleri ile her zaman çiftçinin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, tarımsal faaliyetler yürüten TARIM A.Ş'nin hizmet alanını daha da genişletti. Bugüne kadar Hikmet Şahin Kent Hali'nin işletimi ile birlikte tarım ve hayvancılık konularında Bursa'ya katma değer sağlayan projeleri gerçekleştiren TARIM A.Ş. artık Bursa Tarım Hayvancılık Peyzaj Çevre İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş olarak hizmet verecek. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait tüm yeşil alanlarının bakımı, temizliği, sulaması, şirket bünyesine yeni kazandırılan personel ve araçlarla yürütecektir.

Kırsalda yatırıma devam

Bursa Tarım ve Peyzaj A.Ş'nin yeni çalışma alanlarının kamuoyuna duyurulması amacıyla düzenlenen toplantıya katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şirket bünyesine yeni katılan 400 personele hitap etti. Tarım A.Ş'nin 2023 yılına kadar 5 milyon fidan dağıtımı hedefiyle çalışmalarına aralıksız devam ettiğini dile getiren Başkan Aktaş, “Bu projede yaban mersini, ahududu, aronya gibi fideleri çiftçimizle birlikte toprakla buluşturuyoruz. Aynı zamanda pazar sıkıntısı yaşayan çiftçimize incir, yaban mersini gibi ürünlerde alım garantili sözleşmeler yaparak pazar ihtiyacını çözmüş olacağız. Hayvancılık noktasında ise küçükbaş hayvancılığı desteklemeye yönelik şu an çalışmakta olduğumuz 96+4 koyun - koç desteğini yakın zamanda açıklayacağız. TARIM A.Ş, bundan böyle, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yanı sıra yeni bir alanla Bursa'mıza hizmet verecek. Bu doğrultuda şirketimiz, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait tüm yeşil alanlarının bakımı, temizliği ve sulamasını kendi bünyesine kazandırdığı personel ve araç ekipmanlarla yürütecek” dedi.

20 milyonluk tasarruf

Daha önce özel şirketlere yaptırılan bu hizmetlerin Büyükşehir bünyesine katılmasıyla 20 milyon liradan fazla tasarruf edileceğini kaydeden Başkan Aktaş, “Aynı zamanda şirketimiz içerisinde ciddi bir istihdam gerçekleştirmiş oluyoruz. 4 ana bölgede bulunan şantiyeler ile şehrimizin tüm yeşil alan bakımını bölgesel olarak yürüteceğiz. Bu hizmeti yürütmek amacıyla bugün itibariyle 400 personel ve 95 araçlık ekibimizi hazırlamış bulunmaktayız. Personel istihdamında ise araçlarımız için şoför ve yardımcı personeller ile saha hizmetlerini yürütecek mevsimlik işçilerimizi bünyemize katmış bulunuyoruz. İş-Kur ile ortaklaşa başlattığımız projede ise kadın istihdamına yönelik bir hamle ile bayram sonrası 75 kişilik bir alım gerçekleştirerek bu süreci destekleyeceğiz” diye konuştu.

Süs bitkisine alım garantisi

Bursa'da son zamanlarında bakkallardan ayakkabıcılara kadar farklı meslek gruplarını destekleyici projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Şirketimizin yeni misyonlarından biri de ilimizde süs bitkisi üzerinde yetiştiricilik yapan üreticilerimizle birlikte şehrimizin ihtiyacı olan fide fidan ve çiçek grubu üretimlerini yine alım garantili sözleşmeler kapsamında ürettirmektir. Ayrıca şirketimiz bünyesinde kuracağımız seralarla da yine üretimleri destekleyip şehrimizi daha yeşil ve renkli bir hale getireceğiz. Yeni oluşumun Bursa'mız için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Aktaş, konuşmasının ardından çim biçme makinesine binip, çimleri sürdü. Daha sonra Büyükşehir ailesine yeni katılan personellerle sohbet etti.