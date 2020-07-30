Bursa'da tecavüz iddiasına sosyal medyada tepki yağdı

Bursa'da geçen yıl kasım ayında zorla götürüldüğü evde tecavüze uğradığını öne süren genç kız, sosyal medyadan yardım istedi. Genç kızın paylaşımı sosyal medyada büyük tepki topladı. Gamze A. savcılıkta verdiği ifadede, "Yunus Emre Ç., beni evine sürükledi ve defalarca tecavüz etti engel olamadım. Bağırdım ama kimse duymadı" dedi. Yunus Emre Ç. ise suçlamaları reddetti.

Olay, 6 Kasım 2019'da Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gamze A. evine gitmek isterken yol kenarında yaralı olan Yunus Emre Ç.'yi gördü. Yaralıya yardım etmek için yanına giden ve daha sonra özel bir hastaneye giden Gamze A., hastaneden çıktıktan sonra Yunus Emre Ç.'nin evine doğru yürümeye başladı. Yunus Emre Ç., evinin önüne geldiklerinde genç kızın ağzını kapatarak zorla eve soktu. 3 kez tecavüze uğradığını öne süren Gamze A., Yunus Emre Ç.'nin uyumasını fırsat bilerek evden kaçtı. Olayın ardından arkadaşının evine giden Gamze A. polis karakoluna giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan Yunus Emre Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yunus Emre Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

Savcılıkta olayı anlattı

Karakola gittikten sonra savcılığa ifade veren Gamze A. Yunus Emre Ç. ile evine yürürken karşılaştığını belirterek, ""Bir arkadaşımda çamlıkta sohbet ediyordum. Sonra kalkıp eve gittim. Evimin yakınına geldiğimde tanımadığım yaralı birini gördüm. Benden yardım istedi. Ben de kendisini yürüme mesafesindeki özel bir hastaneye götürdüm. İsminin Yunus Emre olduğunu öğrendim. Tedavisinin ardından hastaneden çıktık. Benimle sohbet etti. Kendisine üzüldüğüm için sohbet etmeyi kabul ettim. Evimin yakınındaki bir parkta oturduk. Yunus Emre bir süre sonra eve gitmek istedi. Birlikte eve doğru yürüdük. Bir evin önüne geldiğimizde bana içeride bir şey olduğunu söyledi. Sonra aniden ağzımı kapatarak, beni apartmana sürükledi. Bağırdım ama kimse duymadı. Sonra beni kapısı açık olan bir eve sürükledi. Tekrar ağzımı kapatıp beni yatak odasına götürdü. Benim kıyafetlerimi çıkarmaya başladı. Boynumu sıktığı için bayıldım. Uyandığımda benimle cinsel ilişkiye giriyordu. Engel olmaya çalıştım fakat gücüm yetmedi" diye konuştu.

"Birine söylersen seni öldürürüm"

Tecavüze uğradıktan sonra tehdit edildiğini söyleyen Gamze A., "Bana, 'birine söylersen ya da şikayetçi olursan seni öldürürüm' dedi. Bana evde kameraların olduğunu ve birine söylersem bu görüntüleri yayacağını söyledi. Sonra banyoya götürüp beni yıkadı ve aşağılayıcı cümleler kullandı. Beni bırakması için yalvardım ama beni yatak odasına götürüp tekrar tecavüz etti. Ardından evden gitmek için yine yalvardım. Bana boş bir kağıda imza atmamı söyledi ama kabul etmedim. Sabah saat 06.00 sıralarında bir boşluktan yararlanıp evden kaçtım. Beni evime kadar takip edip tehditlerine devam etti. Çok bağırdım ama kimse sesimi duymadı. Arkadaşımın evine gittim. Daha sonra polis merkezine giderek durumu alattım ve şikayetçi oldum" dedi.

Olayın ardından savcılıkta ifade veren ve suçlamaları kabul etmeyen Yunus Emre Ç., "Olay akşamı sarhoştum. Metrodan indim, eve yürürken düşüp, yaralandım. Yolda yürüyen birinden yardım istedim. Birlikte hastaneye gittik ve tedavi oldum. Hastaneden çıktıktan sonra Gamze ile bir süre dolaştık. Gamze yürümekten yorulduğunu söyledi ve evime gitmeyi teklif etti. Gamze kendi rızasıyla evime geldi. Bir süre sohbet ettikten sonra konu cinselliğe geldi ve ilişkiye girdik. İlişkinin ardından evden çıkıp gitti. Ben daha sonra kimliğimin olmadığını fark ettim ve evden çıkarak, önce Gamze'nin evine gittim. Orada olmadığını öğrenince de hastaneye gittim. Zorla hiçbir şey yapmadım. Kimseyi tehdit etmedim. Olaydan sonra Gamze´ye maksadının ne olduğunu öğrenmek için mesaj attım. Yuvam yıkılmasın istedim. Suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada tepki yağdı

Olayın ardından 1 sene geçerken, zor günler yaşayan Gamze A. sesini duyurmak için yaşadıklarını sosyal medyadan duyurdu. Bir anda Türkiye'nin gündemine oturan olayın duyulmasıyla sosyal medyada birçok kişi Yunus Emre Ç.'ye tepki gösterdi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama

Bazı sosyal medya platformlarında 'Yunus Emre Ç. tutuklansın' gibi yorumların tespiti üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca açıklama yapıldı. Savcılıktan yapılan açıklamada, "Mağdure Gamzenur Altındaş'ın, Şüpheli Yunus Emre Ç. tarafından cinsel istismara maruz kaldığı yönünde başvurusu üzerine 06/11/2019 tarihinde avukatı eşliğinde Bursa İl Emniyet Müdürlüğü personelince başvurusu alınmıştır. Başsavcılığımız tarafından verilen talimat ile şüphelinin evi aranmış, olay yeri incelenmiş, mağdurenin darp, cebir muayenesi ile iç beden muayenesi sonucunda Bursa Adli Tıp Grup Başkanlığında konuya ilişkin 2 ayrı rapor alınmıştır. Bursa Kriminal Polis Laboratuvarının raporu ile birlikte şüpheli hakkında Bursa 1.Ağır Ceza Mahkemesine "Nitelikli cinsel saldırı ve cebir, şiddet, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan kamu davası açılmıştır. Yargılama Bursa 1.Ağır Ceza Mahkemesinin 2019/499 esas sayılı dosyası üzerinden devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.