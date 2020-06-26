İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da tedavileri tamamlanan yaban hayvanlar doğal ortamlarına salındı

Bursa’da doğada yaralı olarak bulunan yaban hayvanlarının tedavileri tamamlandı.

Bursa'da doğada yaralı olarak bulunan yaban hayvanlarının tedavileri tamamlandı. Yaralı olarak gelen 2 adet kaya güvercini, 4 adet şahin ve 1 adet kızıl tilki doğaya bırakılırken, Bilecik ilinden yaralı olarak gelen geyik yavrusunun rehabilitasyon sürecine başlandı.


Bursa Karacabey ilçesinde bulunan Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne çeşitli sebeplerden yaralanarak getirilen yabani hayvanların rehabilitasyon süreçlerine başlanırken, getirilen yaban hayvanların tedavilerinin tamamlanmasının ardından doğaya geri bırakılıyor.


Son olarak Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezimize Bilecik ilinden yaralı olarak gelen geyik yavrusunun rehabilitasyon sürecine başlandı. Keçisütü ve multivitamin karışımları ile özel bir beslenme programı uygulanan yavru geyik Bursa Şube Müdürü Ekrem Terzioğlu tarafından da beslenirken, pandemi döneminde kurtarma merkezimize yaralı olarak gelen 2 adet kaya güvercini, 4 adet şahin ve 1 adet kızıl tilki ise tedavileri sonrasında doğal yaşam ortamlarına salındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.