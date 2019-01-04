İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da tefecilik operasyonu: 10 gözaltı

Bursa’da avukatlık yapan H.

Bursa'da avukatlık yapan H.K'nin bürosuna tefecilik yaptığı iddiasıyla KOM ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda avukatın da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü, bir avukatın haksız kazanç elde ettiği ve tefecilik yaptığı şikayetleri ve iddiaları üzerine harekete geçti. Çok sayıda müştekiden gelen şikayetleri değerlendiren KOM ekipleri, avukatın bürosunun da aralarında bulunduğu 13 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Avukat H.K'nin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.


KOM Şube Müdürlüğü'ne yapılan ihbarlarda, iddiaya göre avukatın yanında çalışanlarla beraber bazı kişilere zorla senet imzalattığı, yağma ve adam yaralama suçlarına karıştığı, tehdit yoluyla para aldığı iddia edildi. Konuyu araştıran ekiplerin avukat ile diğer şahıslara yönelik yaptıkları operasyonda, savcı nezaretinde evlerde ve iş yerlerinde aramalar yapıldı. Aramalarda biri H.K'nin avukatlık bürosunda olmak üzere 2 adet operasyonel balistik yelek, 2 tane av tüfeği, 3 ruhsatlı 2 ruhsatsız tabanca, 960 tabanca fişeği ele geçirildi.


Zanlıların tefecilik, ateşli silahla yaralama, zorla senet imzalatma, yağma, şantaj, suç üstleme gibi suçlara karıştığı ortaya çıkarken, haklarında arama kararı bulunan H.K, K.G.K, V.G, A.H, M.Ç, S.D, I.K, M.D. ve S.D, ve H.Y. isimli 10 kişi gözaltına alındı. Zanlıların müştekilerden toplam 1,5 milyonluk haksız kazanç elde ettiği öğrenildi.


Şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.