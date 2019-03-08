Bursa'da tehlikeli yolculuk

Bursa'da tramvayın arkasında yolculuk eden 4 çocuk canlarını hiçe sayarak, yürekleri ağızlara getirdi.

Motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından kaydedilen görüntüde, Bursa'da şehir içi ulaşımı sağlayan İpekböceği isimli tramvayın arkasına oturan 4 çocuk tehlikeli bir yolculuk yaptı. Çevredeki araçlara aldırış etmeyen çocuklar, İnönü Caddesi'nde trafiğin yoğun olduğu saatlerde korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu. Motosiklet sürücüsünün uyarmasının ardından hareket halindeki tramvayın durmasını fırsat bilen çocuklar tramvaydan atladı. Tüm yaşananlara rağmen bir çocuğun koşarak tekrar tramvaya binmesi gözlerden kaçmadı.