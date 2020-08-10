İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da tek katlı ev küle döndü

Bursa’nın İznik ilçesinde bahçe içerisindeki tek katlı evde yangın çıktı.

Bursa'nın İznik ilçesinde bahçe içerisindeki tek katlı evde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında ev küle döndü.


Olay, İznik-Yenişehir karayolu Drazali köyü sapığı mevkiinde saat 12.00'da meydana geldi. Cemalettin Değirmenci'ye ait tek katlı evde yangın çıktı. Sıcak havanın etkisiyle büyüyen alevler itfaiye ekiplerinin uzun uğraşı sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında can kaybı yaşanmazken, evde büyük maddi hasar meydana geldi. Polis yangınla alakalı tahkikat başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.