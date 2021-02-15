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Bursa'da tek teker şov yapan sürücünün ehliyetine el konuldu

Bursa’da bir motosiklet sürücüsü ana yolda aracını tek teker sürüp ölüme meydan okudu.

Bursa'da bir motosiklet sürücüsü ana yolda aracını tek teker sürüp ölüme meydan okudu. O anlar başka bir araçtakiler tarafından kaydedildi. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri sürücünün ehliyetine el koyarak cezai işlem uyguladı.


Mudanya yolu üzerinde tek teker üzerinde yolculuk yapan motosiklet sürücüsü trafik ekipleri tarafından yakalandı. Sürücünün F.S. olduğunu belirleyen polis ekipleri, bu kişiye Karayolları Trafik Kanununun 47/1d Trafiğin Güvenliği ile ilgili Kural ve Yasaklara Uymamak - 46/2c Trafiği Aksatacak veya Tehlikeye Düşürecek Şekilde Şerit Değiştirmek ve 73/a Kamunun Rahat ve Huzurunu Bozacak veya Kişilere Zarar Verecek Şekilde Kişileri Korkutmak, Şaşırtmak Suretiyle Saygısızca Araç Sürmek suçundan trafik idari para cezası uygulanarak sürücü belgesine psikoteknik rapora sevk edilmek üzere geçici olarak el koydular. Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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