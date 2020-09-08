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Bursa'da tekne battı...Cankurtaranlar tekneyi ve şahsı sudan çıkardı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde alabora olan teknedeki vatandaş, cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde alabora olan teknedeki vatandaş, cankurtaranlar tarafından kurtarıldı. Sulara gömülen tekne, cankurtaranlar tarafından kıyıya çekildi.


Bursa'nın Gemlik ilçesi Kumla sahil bölgesi açıklarında alabora olan Larahan isimli tekneyi gören Gemlik Belediyesi Cankurtaran ekibi, hızla teknenin yanına vardı. Tekneden atlayan kişi, uzun süre su alan tekne ile birlikte sürüklendi. Cankurtaran ekipleri tarafından kurtarılan vatandaş bota alınırken, sulara gömülen tekne de sahile çekildi.

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