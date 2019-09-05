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Bursa'da tekstil fabrikasında büyük yangın

Bursa’nın Kestel ilçesinde bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Alevler gökyüzüne yükselirken, ekipler söndürme çalışmasını sürdürüyor.


Alınan bilgiye göre, Kestel ilçesi Barakfakih bölgesinde kumaş imalatı yapılan tekstil fabrikasında öğle saatlerinde yangın çıktı. İşyerindeki yangın kısa sürede büyüdü. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerin yanısıra AFAD ekipleri de bölgeye sevk edildi.


Kısa sürede büyüyen alevlerin kontrol altına alınması için çok sayıda itfaiye ekibinin çalışması sürüyor.


Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

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