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Bursa'da televizyon ve radyo vericilerine dadanan hırsızlar kameralara yakalandı

Bursa’da radyo ve televizyon vericilerine dadanan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da radyo ve televizyon vericilerine dadanan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde bulunan televizyon ve radyo vericilerinin bulunduğu alanı hırsızlar mesken tuttu. Bir ayda iki defa vericilerin kablolarını kesen hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı. Güvelik kamerası görüntülerinden yaşlarının küçük olduğu anlaşılan 2 zanlı jandarma ekipleri tarafından her yerde aranıyor.

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