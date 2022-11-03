Bursa'da tiner dehşeti : 1'i ağır 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren inşaat malzemeleri satışı yapılan iş yerinin bahçesinde meydana gelen olayda, ateşe tiner döken Suriye uyruklu çocuk, tinerin harlaması ile ağır yaralandı. Ateş alan çocuğu kurtaran işçi de ellerinden yaralandı.

Olay, Ertuğrulgazi Mahallesinde faaliyet gösteren inşaat malzemeleri satışı yapılan iş yerinin bahçesinde meydana geldi. Suriye uyruklu Vahid M.(9), işyerinden aldığı tiner şişesini oyun oynarken bahçede yakılan ateşin üzerine döktü. Tinerin döküldüğü ateş bir anda harlayarak çocuğun üzerindeki eşyaları tutuşturdu. Çocuğun yandığını gören işyerindeki işçi Suriye uyruklu Sahoud J.(40), üzerindeki montla çocuğu söndürmeye çalıştı. Yaralanan yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinde 2. derece yanıklar oluştu, çocuğu kurtaran işçinin ise ellerinde yanıklar oluştu. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen çocuk, ambulansla Bursa Şehir Hastanesi Yoğun bakım bölümüne sevk edildi. Çocuğu kurtaran işçi ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.