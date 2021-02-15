İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da TIR kazası Ankara yolunu trafiğe kapattı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, bariyerlere çarparak durdu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, bariyerlere çarparak durdu. Kaza sebebiyle kapanan Ankara-Bursa karayolu ekiplerin çalışmasıyla açıldı. Ancak karayolunda yarım saat kuyruk oluştu.


Bursa'da hafta sonu başlayan kar yağışı etkisini sürdürürken, yağış nedeniyle Bursa-Ankara karayolu İnegöl'de kaza meydana geldi. Ankara'dan Bursa'ya seyir halinde olan 31 AFU plakalı TIR, Mezitler'de sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı.


Kaza nedeniyle Bursa'ya gidiş yönü bir süre ulaşıma kapandı. Kapanan yolda yaklaşık 10 kilometre boyunca araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan TIR kısmen kaldırılırken, yol da tek şeritten açıldı

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.