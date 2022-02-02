İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bursa'da tır kazası nedeniyle Yalova-Bursa yolu ulaşıma kapandı

Bursa’da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır yan yattı.

Bursa'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır yan yattı. Tır nedeniyle yol trafiğe bir süre kapanırken tırın çekilmesinin ardından yol ulaşıma açıldı.


Kaza, Gemlik ilçesi karsak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda tır sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü kazayı hafif atlatırken Yalova-Bursa yolu bir süre trafiğe kapandı. Tır, çekici yardımıyla kaldırıldı, ardından yol trafiğe açıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.