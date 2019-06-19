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Bursa'da tıra ardadan belediye otobüsü çarptı: 1 yaralı

Bursa’da sağanak yağışın sebep olduğu kazada yoldan kayarak şarampole düşen tıra arkadan gelen belediye otobüsü çarptı.

Bursa'da sağanak yağışın sebep olduğu kazada yoldan kayarak şarampole düşen tıra arkadan gelen belediye otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan 1 kişi hafif şekilde yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde Bursa-Gemlik yolu Dürdane Rampası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 YB 230 plakalı tır sürücüsü sağanak yağış sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Tır şarampole doğru düşerek durabildi. Bu sırada arkadan gelen Gemlik seferini yapan belediye otobüsü duramayarak tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan 42 yaşındaki Gülseren Y. hafif şekilde yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılırken polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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