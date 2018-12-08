Bursa'da tombala operasyonu

Bursa'da Ahlak ekipleri tarafından yapılan tombala operasyonunda, 32 bin lira ceza yazıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından 7 işyerine baskın yapıldı. Yapılan baskında, 2 adet elektrikli tombala makinesi, 5 adet tombala torbası, 5 adet tombala kartı, 640 adet tombala topu, 507 adet tombala kartı ve çok sayıda tombala pulu ele geçirildi.

İşyeri sahibi 7 kişiye, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapılırken, tombala oynayan 121 şahısa "Kabahatler Kanunu'na" göre 32 bin lira ceza yazıldı.