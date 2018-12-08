Bursa'da tombala operasyonu

Bursa’da Ahlak ekipleri tarafından yapılan tombala operasyonunda, 32 bin lira ceza yazıldı.
Bursa'da Ahlak ekipleri tarafından yapılan tombala operasyonunda, 32 bin lira ceza yazıldı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından 7 işyerine baskın yapıldı. Yapılan baskında, 2 adet elektrikli tombala makinesi, 5 adet tombala torbası, 5 adet tombala kartı, 640 adet tombala topu, 507 adet tombala kartı ve çok sayıda tombala pulu ele geçirildi.
İşyeri sahibi 7 kişiye, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapılırken, tombala oynayan 121 şahısa "Kabahatler Kanunu'na" göre 32 bin lira ceza yazıldı.