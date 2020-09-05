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Bursa'da toplu taşımalara sıkı denetim

Bursa’da toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerini artıran polis ve zabıta ekipleri minibüsleri tek tek durdurup incelemede bulundu.

Bursa'da toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerini artıran polis ve zabıta ekipleri minibüsleri tek tek durdurup incelemede bulundu.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde toplu taşıma araçları başta minibüsler tek tek durdurup denetlendi. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan minibüs şoförlerine ceza yazılırken, minibüslere alınan fazla yolcular indirildi.

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