Bursa'da trafiğe helikopterli denetim

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, Bursa'da havadan helikopter destekli denetim gerçekleştirdi.

Bursa'da İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, havadan trafik uygulaması gerçekleştirdi. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde yapılan helikopter destekli denetimde, kural ihlali yapan sürücüler tespit edildi. Helikopterle bildirilen sürücüler, kontrol noktasında durduruldu.