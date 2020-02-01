İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da trafik denetiminde 116 bin TL ceza kesildi

Bursa polisinin 12 noktada 250 personelle gerçekleştirdiği uygulamada kuralları ihlal eden sürücülere toplam 116 bin ceza kesildi.


Bursa il Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri toplam 644 araç sürücüsünün, 160 tanesine toplam 116 bin 667 TL ceza kesti. Bir abart egzoz, 8 modifiye, 13 alkollü sürücü, seyir halinde cep telefonu kullanan 21 araç sürücü ve diğer maddelerden 117 araca işlem yapıldı. Trafikten men edilen 6 aracın yanı sıra, bir yoklama kaçağıyla bir hacizli araç yakalandı. Ayrıca şüpheli görünen 900 şahsa GBT sorgusu yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.