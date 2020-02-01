Bursa'da trafik denetiminde 116 bin TL ceza kesildi

Bursa il Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri toplam 644 araç sürücüsünün, 160 tanesine toplam 116 bin 667 TL ceza kesti. Bir abart egzoz, 8 modifiye, 13 alkollü sürücü, seyir halinde cep telefonu kullanan 21 araç sürücü ve diğer maddelerden 117 araca işlem yapıldı. Trafikten men edilen 6 aracın yanı sıra, bir yoklama kaçağıyla bir hacizli araç yakalandı. Ayrıca şüpheli görünen 900 şahsa GBT sorgusu yapıldı.