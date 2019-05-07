Bursa'da Trafik Haftası kutlanmaya başlandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından 8-14 Mayıs tarihleri arasında kutlamalar kapsamında çeşitli faaliyetler gerçekleştirilecek.

Bursa Merinos Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte yer alan öğrencilere sunum ve slaytlarla trafikte kazaların önlenebilmesi ve trafikte nelere dikkat edilmesi gerektiği anlatıldı. Düzenlenen etkinlikte öğrencilere kurulan simülasyonlarla üç boyutlu anlatım sağlanırken, kültür merkezinin bahçesinde bulunan polis motorlarıyla öğrenciler fotoğraf çektirdi. Törende Uludağ İlköğretim Okulu 4-E sınıfından Şevval Meriç'in yazdığı şiiri büyük alkış topladı.

Törende konuşan Bursa Valisi Yakup Canbolat ise trafik kurallarının önemine değinerek, "Trafik güvenliğinin sağlanabilmesi ve devam ettirebilmesi amacıyla her yıl mayıs ayının ilk haftası trafik haftasını kutluyoruz. Kazaların meydana gelen unsurlar ve nedenlerinin incelenerek nasıl bu zararı en alt seviyeye indirmek için çalışmalar ve projeler geliştiriyoruz. Ülkemizde yaya ölümlerinin önüne geçebilmek için trafikte yayaların önceliğini esas alan yasalar faaliyete geçirilmiştir. Buradaki zorunluluk aslında bakacak olursak insanı yaşat ki devlet yaşasın amacı gütmektedir" dedi.

Bursa artık sürekli kayıt altında

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, emniyet teşkilatının Trafik Haftasını kutlayarak, "Öncelikle emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Ben trafik konusunun bir kültür meselesi olduğunu düşünüyorum. Trafik bizim hayatımızın her aşamasında var. Kuruluşlarımız bu bilinci oluşturmak için yoğun çaba harcıyor. Bizler de üstümüze düşen görevi yapıyor ve yapmaya devam edeceğiz. Kızdığımız birçok şeyi başta kendimiz yapıyoruz. Aracımızı yanlış yere park ederek trafiği aksatıyor, ambulans ve itfaiyenin gelişini engelliyoruz. Hep trafikle alakalı konuşurken yolların darlığı ve otoparkların yetersizliğini de bilmek lazım. Bunları da gidereceğiz. En önemli olan elektronik denetleme ve bunu da kurduğumuz sistemlerle yararlı olacağını düşünüyorum. Acemler kavşağı ile alakalı ciddi anlamda faydalı olacak bir projemiz var onu da hayata geçireceğiz. Vatandaşlarımız da özel araçları yerine toplu taşıma araçlarını kullanırsa trafiğin daha da rahatlayacağını düşünüyorum'' dedi.

Etkinlikte konuşan Emniyet Müdürü Yardımcısı ve Vekili Cahit Şahin, "Ülkemizde her yıl 8-14 Mayıs tarihleri arasında trafik haftasını kutluyoruz. Ülkemizde 2018 yılı polis sorumluluk bölgesinde 2 bin 138 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 250 binin üzerinde vatandaşımız yaralanmıştır. Bursa ilimizde ise 43 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 8 bin üzerinde vatandaşımız yaralanmış ve sakatlanmıştır. Kazaların meydana gelmesini etkileyen en önemli unsurlar insanların davranışlarından kaynaklanmalıdır. Bugün de bu bilinci arttırmak için bu etkinlik düzenlenmiştir. Öncelik Yayanın sloganıyla çalışmalara başlanmıştır" diyerek sözlerine son verdi.

Trafik konusunda duyarlı olan ve katkıda bulunanlara ise plaket verildi. Trafik Haftası kutlamaları hafta boyunca farklı etkinliklerle devam edecek.