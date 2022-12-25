İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da trafik kazaları kameralara yansıdı

Bursa’da trafikte yaşanan kazalar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bursa'da trafikte yaşanan kazalar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


İlk kaza, merkez Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi Bursa-Yalova yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ana yola hatalı çıkan otomobile ana yolda seyreden başka bir otomobil arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, kaza anı araç içi güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Diğer bir kaza, merkez Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 sokağın birleşim noktasında durmayarak yola dikkatsiz giren iki araç çarpıştı. Kaza sonrası hafif ticari araçlardan biri yan yatarken, sürücü çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkartıldı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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