İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da trafik kazası: 1 ölü 11 yaralı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1’i çocuk 11 kişi çeşitler yerlerinden yaralandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i çocuk 11 kişi çeşitler yerlerinden yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Gemlik Kumla Armutlu yolu, Kumla Jandarma Rampası'nda meydana gelen ve 6 aracın birbirine girdiği kazada Vildan Mutlu (51) isimli kadın hayatını kaybetti. Çok sayıda 112 acil yardım ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve polis ekibinin de müdahale ettiği kazada bazı vatandaşlar araç içinde sıkıştı. Yoldan geçen vatandaşların da müdahale ettiği kazada yaralananlar sıkıştıkları yerlerden çıkartılarak Gemlik Devlet Hastanesi'ne sevk edildiler.


Kazazedelerin tedavisi sürerken, savcılık soruşturma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.