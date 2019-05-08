Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında ticari aracın camından fırlayıp başını kaldırıma çarpan sürücü hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Görükle Hal kavşağında Fatih Aydoğan idaresindeki 16 SNL 98 plakalı ticarî araç, köprünün altında hal istikametine dönmek isterken, Oğuzhan Bakar idaresindeki 16 ZV 879 plakalı araç ise İstanbul istikametine dönüş yaparken kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle ticarî aracın camından dışarı fırlayan Fatih Aydoğan kafasını kaldırıma vurarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Oğuzhan Bakar ve Şebnem Acar ise yaralandı. Olay yerine kısa sürede gelen 112 acil servis ekipleri yaralıları Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırdı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.