Bursa'da trafik kazası: 1 yaralı

Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü orta refüjdeki duvara çarparak durabildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Ata Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi alınamayan 55 LC 664 plakalı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından duvara çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaparken, olay yerine ambulans çağrıldı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.