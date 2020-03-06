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Bursa'da trafik kazası: 2 yaralı

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Caddesi'nde merkez istikametine giden S.A. idaresindeki 16 SC 731 plakalı araçla, Yunus Emre istikametine dönen H.H. idaresindeki 16 PJ 897 plakalı araç ile kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 16 SC 731 plakalı araç kaldırıma çıkarken 16 PJ 897 plakalı araçtan dışarıya fırladı ve metrelerce sürüklendi. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücüler S.A. ve H.H. yaralandı. Yaralılar ambulansla Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazaya karışan araçlar olay yerine gelen çekicilerle otoparka götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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