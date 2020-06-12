Bursa'da trafik kazası: 2 yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında İznik-Yenişehir karayolunda meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Ahmet Şevket Köse idaresindeki 16 H 8678 plakalı ticari otomobil yolda seyir halindeyken, karşı şeritten kontrolsüz dönüş yapan Şaban Çelik yönetimindeki 16 Y 7433 plakalı kamyonete çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.