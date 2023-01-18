Bursa'da trafik kazası: 2 yaralı

Bursa'da Orhangazi-İznik karayolunda meydana gelen kazada sürücü ile yanında bulunan eşi ölümden döndü. Sürücünün ise Yalova Jandarma Alay Komutanı Ali Naci Binici'nin kardeşi olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Orhangazi-İznik karayolu Üreğil Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Mehmet Binici (67) idaresindeki 41 LV 417 plakalı otomobil İznik İstikametinden Orhangazi istikametine doğru seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Zeytinliğe uçan otomobil zeytin ağacına çarparak durabildi. Kazada, Yalova Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Naci Binici'nin kardeşi olduğu belirlenen Mehmet Binici ile birlikte eşi Saadet Binici kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla kontrol amaçlı olarak Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet ve Saadet Binici ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.