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Bursa'da trafik kazasında can pazarı...2 yaralı

Bursa’da yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kamyonete çarparak uçuruma yuvarlanan Kartal marka otomobilde iki kişi yaralandı.

Bursa'da yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kamyonete çarparak uçuruma yuvarlanan Kartal marka otomobilde iki kişi yaralandı. Araç içinde sıkışan yaralıları Bursa Büyükşehir İtfaiye ekipleri kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, kaza Kestel ilçesi Aksu- Kazancı Mevkisi'nde yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda meydana geldi. Salih Ç. İdaresindeki 16 KM 354 plakala Tofaş Kartal marka otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek, Bayram K. idaresindeki 16 KRC 51 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile çalılık alana uçan otomobilin sürücüsü Salih Ç. ve yanındaki Ali Ç. yaralandı. Araç içinde sıkışan yaralılara olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri müdahale etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri aracın içinde sıkışan yaralıları kurtardı. Kazada yaralanan Salih Ç. ve Ali Ç. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili jandarma tahkikat başlattı.


Kazada, Tofaş Kartal marka otomobil kullanılamaz hale geldi.

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