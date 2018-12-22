Bursa'da trafikte hem araç kullandı hem de oyun oynadı

Bursa'da seyir halindeyken direksiyona koyduğu cep telefonuyla oyun oynayan sürücünün tehlikeli yolculuğu amatör kamera tarafından kaydedildi.

Bursa'da trafiğin yoğun olduğu anlarda çekilen görüntü bu kadarına da pes dedirtti. Akşam saatlerinde seyir halindeyken cep telefonuyla oyun oynayan sürücü diğer araçtaki yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Bir yandan araç kullanan sürücü diğer yandan da uzun süre oyun oynamaya devam etti.

Kent meydanı kavşağından Ataevler'e kadar oyun oynamaya devam eden sürücü diğer sürücülerin uyarılarına aldırış etmedi. O anları kayıt altına alan vatandaşlar polisi arayarak ve emniyetin whatsapp hattına ihbarda bulundu.

Gelen ihbarı değerlendiren Bursa Emniyet Müdürlüğü sürücü hakkında yasal işlem başlattı. 235 TL ceza kesilen sürücünün ehliyetine geçici olarak el koyulduğu. Hastaneye sevk edilen sürücünün psikoteknik testine sokulacağı, ayrıca TCK 179-3 maddesi gereğince trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten adli işlem yapıldığı bildirildi.