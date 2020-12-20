İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da trafikte makas atan sürücüler araç kamerasıyla görüntülendi

Bursa’nın en işlek caddelerinden olan Mudanya Caddesi’nde iki sürücü makas atarak trafiği tehlikeye düşürdü.

Bursa'nın en işlek caddelerinden olan Mudanya Caddesi'nde iki sürücü makas atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Yarış anları cep telefonu kamerasına yansıdı.


Bursa'nın en işlek caddelerinden biri olan Mudanya Caddesi üzerinde 34 UDD 74 ve 16 NSY 09 plakalı iki araç makas atarak yarıştı. İşçi servislerinin ve şehir merkezine seyahat eden sürücülerin yoğun olarak kullandığı caddede trafiği tehlikeye sokarak yarışan araçlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Trafikteki diğer vatandaşların canını hiçe sayan sürücüler bir süre sonra gözden kayboldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.