Bursa'da trafikte yaşanan tehlike anlar kameralarda

Bursa'da trafikte yaşanan tehlikeli anlar, diğer sürücülerin cep telefon kameralarına yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi kendi canını hiçe sayarak seyir halindeki motosiklette televizyon taşıdı. Sürücü, neredeyse önünü bile güçlükle gördüğü görülürken bu anlar trafikteki diğer bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.

Diğer bir görüntüde ise otomobil sürücüsü demir boruyu aracının bagajını açarak otomobilin içinden geçirerek taşıdı. O anlar cep telefon kamerasına yansıdı.