Bursa'da trafo alev alev yandı

Bursa'da trafo bir anda alev alarak yanmaya başladı. Zaman zamanda patlamalar yaşanırken itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafoda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Zaman zamanda meydana gelen patlamalar mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Elektrik kesintisinin ardından seferber olan UEDAŞ ekipleri kısa sürede akımı vererek vatandaşların mağdur olmasının önüne geçti