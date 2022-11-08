İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da traktör alev alev yandı

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde park halindeki traktör alev alev yandı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde park halindeki traktör alev alev yandı. Yangında can kaybı olmazken, traktör kullanılamaz hale geldi.


Yangın dün akşam saatlerinde Yolören Mahallesi'nde meydana geldi. Motor kısmından dumanlar çıkmaya başladığını gören vatandaşlar, Yenişehir itfaiyesine ihbarda bulundu. Yangın yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdüler. Yangın sonucu traktör kullanılmaz hale geldi.


Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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