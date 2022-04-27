İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa’nın Keles ilçesinde traktör devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Bursa'nın Keles ilçesinde traktör devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Keles'in Karaardıç Mahallesi'nde tarlasından traktörü ile evine dönen iki kişi, traktörün devrilmesi sonucu altında kaldı. 16 ARH 011 plakalı traktörü kullanan 70 yaşındaki N.A. kazada yaralanırken, yanında oturan M.D. (75) ise olay yerinde hayatını kaybetti.


Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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