Bursa'da traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, Akıncılar yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlaya giden Mustafa A. (16) idaresindeki 16 PM 323 plakalı traktör, yağış sebebiyle virajlı yolda kontrolden çıktı. Yoldan çıkan traktör, tarlaya devrildi. Ters duran traktördeki sürücü ile Faruk A. (15) ve Ferhat Y. (17) yaralandı. Traktörün altında kalan Faruk A. olay yerine gelen itfaiye arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. 3 yaralı daha sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Faruk A. İnegöl Devlet Hastanesinde yapılan ilk tedavinin ardından Bursa'ya sevk edildi. Faruk A. burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, devrilen traktör ise vinç yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.