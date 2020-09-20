Bursa'da traktör devrildi: 1'i ağır 3 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada traktörün devrilmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Akıncılar yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlaya giden Mustafa A. (16) idaresindeki 16 PM 323 plakalı traktör, yağış nedeniyle virajlı yolda kontrolden çıktı. Yoldan çıkan traktör, tarlalık alana devrildi. Ters duran traktördeki sürücü ile Faruk A. (15) ve Ferhat Y. (17) yaralandı. Traktörün altında kalan Faruk A. olay yerine gelen itfaiye arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. 3 yaralı daha sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Faruk A. İnegöl Devlet Hastanesinde yapılan ilk tedavinin ardından Bursa'ya sevk edildi. Diğer yaralıların durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, devrilen traktör ise vinç yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.