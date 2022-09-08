Bursa'da traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesi meydana gelen kazada kontrolden çıkan traktör taklalar attı, sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.30 sıralarında İnegöl'ün Boğazköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Tarlasından dönen sürücü İsmail Kabak (64), yönetimindeki plakasız traktör, yokuş aşağı çıkarken sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Sürücü ağır yaralandı. Takla atan traktörün altında kalan sürücü, olay yerine sevk İtfaiye Arama Kurtarma ve 112 ekiplerince kurtarıldı. Yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kabak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kabak'ın cenazesi savcılık incelemesinin morga kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.