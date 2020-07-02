Bursa'da traktör kazası: 1 ölü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza sabah saatlerinde Yeni Sölöz Mahallesi'nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre; Sabri Türkyılmaz (61) kendisine ait 16 VD 780 plakalı traktörü ile Yeni Sölöz ile Sölöz arasındaki bağlantı yolu üzerinde bulunan zeytinliğine çalışmaya gitti. Burada traktörü ile ızgaralama yapmaya başlayan Sabri Türkyılmaz, traktörün devrilmesi sonucu altında kaldı.

Bahçesine giden bir başka vatandaş tarafından farkedilen kaza sonrasında ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri traktör altında kalan Sabri Türkyılmaz'ı buradan çıkardı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay sonrasında Cumhuriyet Savcılığı ve Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.