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Bursa'da tramvay arkasında tehlikeli yolculuk

Bursa’da yaşları küçük 3 çocuk hareket halindeki tramvaya asılarak seyahat etti.

Bursa'da yaşları küçük 3 çocuk hareket halindeki tramvaya asılarak seyahat etti. O anlar bir sürücü tarafından görüntülendi. Görüntülerde Kent Meydanı-Heykel arasında T1 hattında çalışan tramvaya asılarak seyahat eden 3 çocuk görülüyor.


Edinilen bilgiye göre olay Merkez Osmangazi ilçesi Darmstad caddesi üzerinde yaşandı. Şehir merkezinde ring yapan ipek böceği olarak bilinen T2 tramvayının arkasına takılan 8-10 yaşlarındaki 3 erkek çocuk yürekleri ağızlara getirdi.


Küçük çocuklar düşme pahasına tramvayın arka kısmına tutunup yolculuk etti. Yoldan geçen otomobillere ve vatandaşlara aldırış etmeyen çocuklar korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu. O sırada oradan geçen bir araç sürücüsü tehlikeli anları cep telefonuyla saniye saniye kayıt altına aldı.


Ölüme davetiye çıkaran çocuklar trafiğin yavaşlamasıyla tramvaydan atlayarak gözden kayboldu.

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