İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bursa'da Türk işi otomobil kurtarma kamerada

Bursa’da arızalanarak yolda kalan otomobili başka bir otomobille tampon tampona iterek götürdüler.

Bursa'da arızalanarak yolda kalan otomobili başka bir otomobille tampon tampona iterek götürdüler. O anlar kameraya yansıdı.


Olay, merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arızalanarak yolda kalan bir otomobilin imdadına başka bir otomobil yetişti. Arızalanan otomobili, arkasından çarpa çarpa gideceği yere kadar götüren kişinin bu anları cep telefon kamerasına yansıdı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.