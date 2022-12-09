Bursa'da Türk kadınına uluslararası bakış

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Uludağ Üniversitesi işbirliğiyle ‘Türk dünyasında kadın olmak' ana temasıyla düzenlendiği Uluslararası Kadın Çalışmaları Kongresi'nde, ekonomiden sosyal hayata kadar tüm yönleriyle kadınların durumu ele alındı.

Etkinlik, Uludağ Üniversitesi Prof.Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Açılış konuşmalarını Uluslararası Kadın Çalışmaları Kongresi Başkanı Prof. Dr. Handan Asude Başal, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mihrimah Kocabıyık ve Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç yaptı. Açılış konuşmalarının ardından, Büyükşehir Belediyesi Aile, Kadın ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü Kadın Halk Dansları Ekibi Master Grubu'nun gösterisi ilgiyle izlendi. Prof. Dr. Şirin Akbulut Demirci'nin piyano dinletisi ile devam eden kongrede, Türkiye UNESCO Milli Komisyonu Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Hedefleri İhtisas Komitesi Üyesi-Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aylin Görgün Baran, “Türkiye'de Politik Yaşamda Kadının Yeri ve Kadına Karşı Şiddete Bakış” konulu sunum yaptı.

“Türk Dünyasında Kadın Olmak” ana temalı Uluslararası Kadın Çalışmaları Kongresi; Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, İran ve Moldova'dan kadın alanında çalışmalar yürüten akademisyenlerin katılımı ile 2 ana panel ve 21 oturum yapılarak gerçekleşti. Yurt içi ve yurt dışından kadın alanında çalışmalar yürüten 110 katılımcı, 20 konu başlığını irdeledi. Kongrede kadın-erkek fırsat eşitliği, hukuk, eğitim, göç, aile, çocuk, sağlık, kent, din, tarih, iklim krizi ve siyaset gibi konu başlıklarında, akademisyenler ve kadın alanında çalışmalar yürüten katılımcılar bilgi aktarımında bulundu.

Şef Dr. Aysel Gürel yönetiminde Nilüfer Kadın Korosu'nun “Türk Dünyasından Ezgiler” konseri ile katılımcılara müzik ziyafeti sunuldu. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Sanatçısı Serdar Soyer'in yönettiği Bursa Anadolu Lisesi Tiyatro Grubu'nun kadına yönelik şiddete dikkat çeken ve farkındalık oluşturan oyunu, kongrenin ikinci gününde seyirci ile buluştu.