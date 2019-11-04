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Bursa'da Türk kültürü gecesi

Kültür Şube Müdürlüğü ve Sivil Yaşam Derneği’nce (SİYAMDER) tertiplelen "Türk Halk Kültürü Gecesi" İncirli Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Kültür Şube Müdürlüğü ve Sivil Yaşam Derneği'nce (SİYAMDER) tertiplelen "Türk Halk Kültürü Gecesi" İncirli Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.


Ulusal Ajans tarafından desteklenen AB projesi kapsamında yedi ülkeden (Türkiye, Bulgaristan, Makedonya, Yunanistan, Estonya, Azerbaycan ve Ukrayna) Bursa'ya gelen gençlerle, asker uğurlamasından gelin kınasına kadar türküler ve halaylar eşliğinde çeşitli eğlenceler tertip edildi. Sivil Yaşam Derneği'nin (SİYAMDER) organizasyonuyla Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleşen projenin hedefi, kültürlerarası diyalog, çevre ve geri dönüşüm farkındalığı gibi konuları farklı ülke ve kültürlere ait gençlerle birlikte barış kardeşlik ve dostluk içinde gündeme getirmek.

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