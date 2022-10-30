İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da tutuşan ambalajlardan bir kamyon alev alev yandı

Bursa’da tutuşan ambalajlar inşaata malzeme getiren kamyonu kullanılamaz hale getirdi.

Bursa'da tutuşan ambalajlar inşaata malzeme getiren kamyonu kullanılamaz hale getirdi.


Edinilen bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'nde yol kenarındaki ambalajlar tutuştu. O bölgeye inşaata malzeme getiren bir kamyona sıçrayan alevler kamyonu da tutuşturdu. Alev alev yanan kamyon cep telefonu kameralarına yansıdı. Bölgedeki alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan ambalajları ve kamyonu söndürdü. Olayda can kaybı yaşanmazken, kamyon kullanılamaz hale geldi.

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