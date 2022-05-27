Bursa'da Ukrayna vatandaşlarına yönelik yardım konseri düzenleniyor

Bursa'da Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan etkilenen Ukrayna halkına destek olmak amacıyla konser gerçekleştirilecek.

Bursa Ukraynalılar Derneği öncülüğünde 29 Mayıs Pazar günü saat 16:00'da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Müzeler Sahnesi'nde ücretsiz gerçekleştirilecek konserde Türk ve Ukraynalı sanatçılar sahneye çıkacak.

Müziğin evrensel bir dile sahip olduğunu ve her dile, dine ve ırka hitap ettiğini anlatan Dernek Başkanı Viktoriia Afşar, "Müziğin dilini kullanarak sizlere Ukrayna'nın yaşadığı zor günleri anlatmak istiyoruz. Ukrayna'da sadece eziyet ve acı yok" ifadelerini kullandı.

Ücretsiz düzenlenecek konserde gerçekleşecek yardım kampanyasıyla elde edilen gelirin savaş mağduru ailelere bağışlanacağını belirten Bursa Ukraynalılar Derneği Başkanı Afşar, şimdiden destek veren ve emeği geçen herkese teşekkür etti.