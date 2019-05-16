Bursa'da ulaşım ‘19 Mayıs'ta' öğrencilere ücretsiz

BURSA (İHA) – Bursa'da öğrencilerin ‘19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmalarına imkan tanıyan düzenleme, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada oy birliğiyle kabul edildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yönettiği toplantıdan öğrenciler için sürpriz karar çıktı. Alınan karar göre, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda tüm öğrenciler, toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanabilecek. Bedelsiz ulaşım imkanı, BursaKart ile ulaşım sağlayan toplu ulaşım araçlarında BursaKart kullanan kişiler için geçerli olacak.

Ramazan Bayramı'nda ulaşıma yüzde 50 indirim

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda istisnasız tüm Bursalıların toplu ulaşım araçlarından yüzde 50 indirimle yararlanmasını sağlayan kararı da Mayıs ayı meclis toplantısından çıkarttı. Bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günü geçerli olacak uygulama, gerçekleştirilen oylamada oy birliğiyle kabul edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, atamaları yeni yapılan daire başkanlarını da meclis üyelerine tanıttı. ‘Güçlü yönetim güçlü şehir' anlayışıyla Büyükşehir organizasyon şemasında değişikliğe gittiklerini, genel sekreter yardımcılıklarını kaldırarak güçlü daire başkanlığı modelini getirdiklerini kaydeden Başkan Aktaş, 18 daire başkanından 16'sını takdim etti. Başkan Aktaş, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı'na Numan Şeker, Park Bahçeler ve Sahil Hizmetleri Daire Başkanlığı'na Hakan Bebek, Emlak İstimlak Daire Başkanlığı'na Cengiz Akyol ve Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Daire Başkanlığı'na da Muhammet Kürşak Gürsoy'un atandığını söyledi. Başkan Aktaş, Muammer Karaduman, Nalan Fidan, Yetişkan Keskin, Düşünsel Şentürk, Aziz Elbas ve Habip Aslan'ın ise normal daire başkanı olarak görevlerine devam edeceğini açıkladı.