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Bursa'da ulaşım kartına HES kodu tanıtmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu

Bursa’nın ulaşım kartı ‘Bursakart’a HES kodu tanıtmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Bursa'nın ulaşım kartı ‘Bursakart'a HES kodu tanıtmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.


Bursa'nın ulaşımda kullanım ‘Bursakart' için BURULAŞ geçtiğimiz günlerde vatandaşları uyararak, Bursalıların kartlarına HES kodunu tanıtmasını istemişti. Kişisel kartlarda HES kodunun tanıtılması için son tarihin 31 Ocak olarak belirlenmesinin ardından vatandaşlar Seyahat Kartlar Şehreküstü Ofisi'nde uzun kuyruklar oluşturdu. Yetkililer HES kodlarını burulas.com.tr veya bursakart.com.tr'den tanıtabilecekken, kartını güncellemeyenler ise seyahat kartları ofislerinden bu işlemi gerçekleştirecek.

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