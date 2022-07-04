Bursa'da ulaşıma zam

Metro, tam bilet fiyatı 5,25 liradan 6,50 liraya yükselirken, indirimli 4,50 liradan 6 liraya, öğrenci ise 2,25 liradan 3 liraya yükseldi. Ancak yapılan zamlara rağmen, Bursa 4 büyük kent arasında yine en ucuz ulaşım ile dikkat çekiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, makul fiyatlardaki ulaşım için ayda 70 milyon lira sübvansiyon uyguladıklarını ifade etti.

Bursa'da Nisan 2022 yılından bu yana maliyet artışlarına rağmen ulaşım fiyatları aynı kalırken, bugünden itibaren geçerli olan yeni tarifeler açıklandı. Tarifelere yapılan zamma rağmen, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük kentlerin ve insanların genellikle toplu ulaşımı kullandığı iller arasında en ekonomik il yine Bursa oldu. Metro, tam bilet fiyatı 5,25 liradan 6,50 liraya yükselirken, indirimli 4,50 liradan 6 liraya, öğrenci ise 2,25 liradan 3 liraya yükseldi. Otobüs kısa hat 5,50 liradan 6,50 liraya yükselirken, indirimli 6 liraya, öğrenci 3 liraya yükseldi. Uzun hat tarifeleri ise, tam 6,25 liradan 7,50 liraya, indirimli 7 liraya, öğrenci 3,75 liraya yükseldi. Aylık 160 binmelik abonman kartı ise 325 liradan 410 liraya yükseldi.

Bursa, Türkiye'nin önemli kentlerinden İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da arasında bulunduğu iller arasında en ucuz toplu ulaşım sağlanan il olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım için aylık 70 milyon lira sübvansiyon sağlıyor.