İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da Ulucami ve türbelerde virüs temizliği

Bursa’da Cuma namazı öncesinde tarihi Ulucami başta olmak üzere büyük camiler ve önemli türbeler Büyükşehir Belediyesi tarafından dezenfekte edildi.

Bursa'da Cuma namazı öncesinde tarihi Ulucami başta olmak üzere büyük camiler ve önemli türbeler Büyükşehir Belediyesi tarafından dezenfekte edildi. Bursa Müftüsü İzani Turan'ın talimatıyla camilerdeki tesbih, takke, takunya ve ayakkabı çekecekleri bir süreliğine kaldırıldı.


Bursa Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde cuma namazı öncesi, Ulucami başta şehirdeki selatin cami ve türbeleri dezenfekte etti


Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri muhtemel salgının önüne geçmeyi hedeflerken, belediye ekiplerinin toplu ulaşım araçları, otobüs durakları ve ana arterlerde dezenfekte işlemlerini sürdüreceği öğrenildi.


Öte yandan Bursa Müftüsü İzani Turan da camilerdeki tesbih, takke, takunya ve ayakkabı çekeceklerinin tedbirler kapsamında bir süreliğine kaldırıldığını açıkladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.