İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da umre dönüşü testleri pozitif çıkan çift, tedavi olup, evlerine döndü

Umre dönüşü karantinaya alındıkları yurtta korona virüs testlerinin pozitif çıkması üzerine hastanede tedaviye alınan Ali-Neziha Çobaner çifti, sağlıklarına kavuşup, Bursa’daki evlerine döndü.

Umre dönüşü karantinaya alındıkları yurtta korona virüs testlerinin pozitif çıkması üzerine hastanede tedaviye alınan Ali-Neziha Çobaner çifti, sağlıklarına kavuşup, Bursa'daki evlerine döndü.


Bursa'da yaşayan Ali Çobaner (67) ve Neziha Çobaner (65), geçen şubat ayında, 32 kişilik Orhangazi kafilesi ile umreye gitti. Çift, umre dönüşü ise Ankara Gölbaşı'ndaki bir yurda yerleştirilerek karantina altına alındı. Burada yapılan korona virüs testleri pozitif çıkan çift, hastaneye yatırıldı. 20 gün süren tedaviyle sağlıklarına kavuşan çift, taburcu edildi. 2 çocuklu çift, Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki evlerine döndü. Ali ve Neziha Çobaner, 14 gün süre daha evlerinde karantina altında kalacak. Çobaner çifti, Türkiye'ye geldikten sonra Ankara'da devlet tarafından son derece iyi ağırlandıklarını belirterek, “Özellikle sağlık sorunlarımızla bire bir yakından ilgilenen, bizlerin sağlığına kavuşması için çaba gösteren tüm doktorlarımıza da teşekkür ediyoruz” dediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.